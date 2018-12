Am Montag, 31. Dezember, findet um 15 Uhr in der Abteikirche Himmerod ein Orgelfeuerwerk zum Jahresausklang statt mit Wolfgang Valerius, Organisator der Himmeroder Konzerte und Organist der Stiftskirche Kyllburg.

Auf dem Programm stehen heiter und besinnliche, virtuose und auch meditative Orgelwerke deutscher, französischer und englischer Komponisten, in denen die reiche Klangvielfalt der Himmeroder Orgel in all ihren Facetten zur Geltung kommt. Neben dem bekanntesten Orgelwerk überhaupt, Bachs Toccata und Fuge d-Moll, erklingen unter anderrem Elgars berühmter „Pomp and Circumstance“-Marsch Nr. 4, Händels „Einzug der Königin von Saba“ sowie Leroy Andersons „Sleigh Ride“. Statt Eintritt wird um Spenden für Himmerod gebeten.