Die Vorbereitung des Mitgliederkreisparteitages der CDU Bernkastel-Wittlich am Montag, 12. März, im Jugendheim St. Bernhard stehen im Mittelpunkt der Sitzung des CDU-Kreisvorstandes am 5. März, 19 Uhr, in der Vinothek Görgen in Platten.