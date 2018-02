später lesen Großlittgen Perlen des Barockund historische Instrumente Teilen

„Perlen des Barock“ stehen am Sonntag, 4. Februar, im Mittelpunkt eines Konzertes im Kloster Himmerod. Werke von Bach, Couperin und Telemann spielen Prof. Heiko Hansjosten (Orgel/Cembalo) und seine Frau Valentina (Violine) im Oratorium des Klosters. Eine Besonderheit in diesem Konzert sind die Instrumente, historisch wertvolle Sammlerstücke, die zum Teil erstmals überhaupt in einem Konzert zu hören sind. So verfügt das Kloster im Oratorium über eine kleine Orgel aus dem 18. Jahrhundert, erbaut von Jakob Engelbert Teschemacher, die der frühere Kölner Domkantor Wilhelm Precker als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat. Weiterhin zum Einsatz kommen ein Cembalo aus dem Jahre 1602 aus der Sammlung der Brüder Hansjosten sowie ein Violine des späten 18. Jahrhunderts aus Mittenwald.