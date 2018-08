Pflegezentrum in Landscheid öffnet seine Türen

(red) Das Zentrum für Betreuung und Pflege am Eifelsteig Landscheid lädt für Sonntag, 26. August, zum Tag der offenen Tür ein. Ab 13 Uhr werden die Gäste mit einem Sekt begrüßt.

Kaffee und Kuchen gibt es ab 14 Uhr im Bistro. Von 14 bis 16 Uhr werden stündlich Hausführungen angeboten. Der Vortrag „Der Einzug in ein Pflegeheim – was nun?“ findet um 15 Uhr im Beschäftigungsraum statt. Referentin ist Einrichtungsleiterin Ulrike Haab.

Die Besucher können außerdem an Spielen teilnehmen und den Bücherflohmarkt im Foyer besuchen.