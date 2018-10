Pinocchio-Musical wird in Wittlich gezeigt

() Das Kinder-Musical „Pinocchio“ wird im Jugendheim St. Bernhard in Wittlich, Auf’m Geifen 12, von den Mitgliedern der Kleinen Oper Bad Homburg aufgeführt. Kinder ab fünf Jahre können sich das Stück am Freitag, 19. Oktober, ab 15 Uhr anschauen.

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf im Alten Rathaus am Marktplatz in Wittlich, Telefon 06571/171355 erhältlich. Der Eintritt kostet für Kinder sechs Euro und sieben Euro für Erwachsene; Gruppen ab 15 Kinder zahlen einen Eintritt in Höhe von je fünf Euro.