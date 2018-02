Plattener Rat spricht überKita und Forst

Der Gemeinderat Platten befasst sich am Mittwoch, 7. Februar, mit der Frage, wie viel Platz in der Kindertagesstätte des Dorfes künftig gebraucht wird. Auf der Tagesordnung stehen zudem der Bebauungsplan Gartenstraße, der Forstwirtschaftsplan für das laufende Jahr, die Beschaffung von Porzellan für das Gemeindehaus und das Projekt Zukunfts-Check-Dorf des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Zu Beginn des Abends wird eine Einwohnerfragestunde angeboten. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Gemeindehaus in Platten.