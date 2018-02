(red) Die Klasse 10 C und die Leistungskurse Sozialkunde 11 und 12 des Cusanus-Gymnasiums Wittlich haben mit ihren Sozialkundelehrern Elke Hartge und John MacNelly das Abgeordnetenhaus in Mainz besucht. Zudem konnten sie an einer Plenarsitzung teilnehmen, die im Landesmuseum Mainz unweit des Landtages stattfand, da das Landtagsgebäude zurzeit renoviert wird. Danach stellten sich Abgeordnete den Fragen der Schüler. ⇥Foto: CGW