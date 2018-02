Die SPD Wittlich lädt alle Mitglieder, Sympathisanten, Freunde und interessierte Bürger zum traditionellen Heringsessen am Aschermittwoch, 14. Februar, ab 17 Uhr in die Gaststätte „Zur Breit“ an der L 141 ein. Die Sozialdemokraten freuen sich auf intensive Gespräche bei Heringen und kühlen Getränken. Jeder Gast erhält eine Portion Heringe kostenfrei.