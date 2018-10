später lesen Sicherheit Polizei informiert über Schutz vor Einbrechern Teilen

Twittern

Teilen



Das Thema Einbruchsschutz ist und bleibt aktuell. Das gilt vor allem in dieser Jahreszeit, in der es wieder früher dunkel wird. Daher bieten die Einbruchschutzberater des Polizeipräsidiums Trier am Mittwoch, 17. Oktober, in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr Bürgern viele Informationen rund um das Thema „Sicherheit meiner vier Wände“ an.