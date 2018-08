Die Polizei Wittlich sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in Salmtal, bei dem ein Beteiligter geflüchtet ist.

() Die Polizei Wittlich sucht Zeugen eines Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 23. August, um 16.45 Uhr in der Moselstraße in Salmtal ereignet hat. Der Fahrer eines silberfarbenen BMW der 3er Reihe stieß an einer Engstelle mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Wittlich unter der Tel. 06571/920 oder unter der Email-Adresse piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.