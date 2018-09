später lesen Blaulicht Polizei sucht Fahrerin nach Unfall mit Fahrradfahrer Teilen

Twittern

Teilen



In der Wittlicher Kurfürstenstraße sind am vergangenen Samstag gegen 13 Uhr in Höhe der Ausfahrt des Lidl-Markts ein Fahrradfahrer und eine Autofahrerin in einen Unfall verwickelt gewesen.