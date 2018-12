Unbekannte beschädigt Auto einer 18-Jährigen.

(red) Der Renault Kangoo einer Frau ist beschädigt worden, als er in der Straße Auf dem Büschelchen in Wittlich am vergangenen Dienstag abgestellt war. Die 18-jäherige Besitzerin des Autos hatte es dort gegen 8.30 Uhr in der Höhe des Kindergartens abgestellt, wie die Polizei mitteilt.

Ein unbekannter Autofahrer kollidierte mit seinem Fahrzeug mit dem Kangoo und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571/9260.