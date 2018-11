Polizeibeamte aus Rheinland-Pfalz messen sich bei den Polizeilandesmeisterschaften in Wengerohr

(red) Insgesamt 170 Polizeibeamte aus Rheinland-Pfalz reisten an, um sich in den Disziplinen zehn Kilometer und Halbmarathon bei den Polizeilandesmeisterschaften zu messen. Neben den aktiven Polizeibeamten aus den unterschiedlichsten Dienststellen des Landes befanden sich auch Studierende der Hochschule der Polizei sowie Pensionäre unter den Teilnehmern.

Organisiert wurden die Landesmeisterschaften von der Hochschule der Polizei am Standort Wittlich-Wengerohr, mit Unterstützung durch das Deutsche Rote Kreuz Wittlich und den Polizeisportverein Wengerohr. Nach der Wettkampfbesprechung konnte es für die 104 Läufer der zehn Kilometer Strecke bei optimalem Wetter losgehen. Alexander Claas (Polizeipräsidium Einsatz-, Logistik und Technik) siegte mit 34:39 Minuten. Mit ebenso schnellen 37:10 Minuten erreichte auch Johannes Scherer aus Klausen (Einsatztrainer am Standort Wittlich) das Ziel. Bei den Frauen gestaltete sich der Wettkampf spannender, in einem engen Rennen trennten die drei Erstplatzierten nur 38 Sekunden voneinander. Phyllis Lynn Daw Mainka (Hochschule der Polizei) siegte am Ende mit einer Zeit von 41:55 Minuten vor Katja Bambach (Polizeipräsidium Westpfalz) mit 42:29 Minuten und Melanie Fohr (Polizeipräsidium Koblenz) mit 42:33 Minuten. Der 78-jährige Pensionär Dieter Schottes lief eine sensationelle Zeit von 52:44 Minuten.

⇥Fotos (2): Hochschule der Polizei

FOTO: TV / Hochschule der Polizei