Polizeisportverein Wengerohr feiert zweimal

() Der Polizei-Sportverein (PSV) Wengerohr feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen, unter anderem mit einer Sportgala am Samstag, 9. Juni, zu der auch Nichtmitglieder kommen können. Einlass in die Sporthalle der Polizei ist um 18 Uhr mit einem Sektempfang. Um 18.30 Uhr startet eine Talkrunde unter anderem mit Schirmherr und Ehrenvorsitzendem Hermann Schlösser, Bürgermeister Joachim Rodenkirch, Monika Sauer (Präsidentin des Sportbundes Rheinland), Jochen Borchert, Vizepräsident des Landessportbundes, sowie weiteren Ehrengästen. Anschließend gibt es ein italienisches Büfett und ab 21 Uhr Partytime mit der Band „Soul&More“ sowie eine After-Show-Party. Das Rahmenprogramm besteht aus einem Quiz, einer Tanzpaarvorführung und einem Fotoshooting. Karten gibt es bis 1. Juni für 29,90 Euro im Internet unter www.polizeisportverein.de oder in der Geschäftstselle.