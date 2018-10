später lesen Musik Posaune, Horn und Harfe: Trio gastiert in St. Paul Teilen

Twittern

Teilen



(red) Horn, Posaune und Harfe – wie soll das zusammenpassen? So könnte man sich fragen, wenn man die Besetzung des Trios liest, das sich erstmals in der Region vorstellt. Das Trio Glissando tritt am Samstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr in der Autobahn- und Radwegekirche St.