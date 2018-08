später lesen Wittlich Proben für das Säubrenner-Festspiel Teilen

Gespannt sein dürfen die Zuschauer auf das Säubrenner-Festspiel am Kirmesfreitag, 17. August, um 21.30 Uhr im Stadtpark Rommelsbach. Das farbenfrohe urige Schauspiel um die Eroberung der Stadt durch den Ritter von Ehrenberg anno 1397, an dem sich zwei Musikzüge, der Reitverein, die Freiwillige Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr und über 100 Schauspieler beteiligen, bleibt in seinen Grundzügen unverändert.