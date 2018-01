später lesen Freizeit Offener Kanal Wittlich zeigt Neujahrsempfang Teilen

Der Offene Kanal Wittlich zeigt am heutigen Dienstagabend um 19.30 Uhr eine Aufnahme des diesjährigen Neujahrsempfangs der Stadt Wittlich in der alten Synagoge. Außerdem gibt es einen Beitrag über die Lego-Welt von Pamela und Thomas Kraemer auf der Ausstellung in Traben-Trarbach zu sehen. red