Projekte, Ziele: Haben Sie Fragen an den Landrat?

() Die Menschen im Landkreis Bernkastel-Wittlich haben am 25. November die Wahl: Dann wird ein Landrat für den Kreis gewählt. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Gregor Eibes (CDU).

Der TV wird Eibes im Rahmen eines Interviews zu den zurückliegenden Amtsjahren befragen, aber auch zu seinen Zielen, Projekten und Vorhaben für die kommenden acht Jahre.

Haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen an den Landrat? Dann senden Sie uns diese bitte bis Dienstag, 6. November, 11 Uhr, per E-Mail an mosel@volksfreund.de mit dem Betreff Landratsinterview.