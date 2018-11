Quartett bietet urbanen und authentischen Jazz

Das Jochen-Rückert-Quartett gastiert am Donnerstag, 22. November, ab 20 Uhr, beim Jazzclub Wittlich im Casino in der Friedrichstraße 4. Die Truppe besteht aus Marc Turner (Saxofon), Lage Lund (Gitarre), Joe Martin (Bass) und Jochen Rückert (Schlagzeug).

Jochen Rückert ist einer der wenigen, die es geschafft haben, in New York wirklich Fuß zu fassen. Bislang hat er an 80 Alben mitgewirkt und unternahm Tourneen durch Europa, Asien und Australien.

Sein Quartett präsentiert authentischen, zeitgenössischen, urbanen Sound aus der Jazzmetropole und eröffnet in seiner außergewöhnlichen Besetzung Tenorsax, Gitarre, Bass und Schlagzeug besondere Klangwelten.

Karten gibt es an allen bekannten Wittlicher Vorverkaufsstellen und unter www.jazzclub-wittlich.de