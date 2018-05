Rachtig öffnet die Weinhöfe

(red) Sein traditionelles Weinhöfefest feiert Rachtig von Donnerstag, 10. Mai, bis Sonntag, 13. Mai. Ab Donnerstag, 11 Uhr, sind die Weinhöfe für Gäste geöffnet und bieten klassische moseltypische Spezialitäten an. Bei der Wein-Oasen-Wanderung am Samstag erwarten die Winzer die Wanderer von 10 bis 16 Uhr an drei Wein-Oasen mit Wein und Essen. Weitere Infos zum Programm gibt es bei der Tourist Information Zeltingen-Rachtig oder unter www.zeltingen-rachtig.de ⇥Foto: Helmut Thewalt