(red) Der Gemeinderat Hetzerath befasst sich am heutigen Montag, 5. Februar, mit der Erweiterung der Kindertagesstätte und der Sanierung des Friedhofs. Auf der Tagesordnung stehen zudem der Etat 2018, die Erweiterung des Norma-Marktes, die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und das Aufstellen eines Biogutcontainers. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Bürgerhaus in Hetzerath.