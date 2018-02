Rauchmelder weckt Familie

Weil die Rauchmelder anschlugen, blieb der Schaden bei einem Schwelbrand in Meerfeld gering. Der Hausbesitzer weckte am frühen Sonntagmorgen seine Familie und brachte sie durch das bereits verqualmte Gebäude ins Freie. Das Feuer könnte, so die Polizei, durch Funkenflug aus einem Ofen entstanden sein. Dass es nicht zu schlimmeren Folgen gekommen sei, liege am Einsatz der Rauchmelder. Ansonsten wäre das Anwesen vermutlich in Brand geraten, der auch auf Nachbarhäuser hätte übergreifen können.