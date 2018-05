später lesen Bildung Realschule plus sucht Freiwillige für Soziales Jahr Teilen

Twittern

Teilen



Seit mehr als 10 Jahren bietet die Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich jungen engagierten Menschen zwischen 16 und 27 Jahren die Möglichkeit eines Freiwilligen Sozialen Jahres ( FSJ ) an. Innerhalb des FSJ arbeiten die Freiwilligen ein Jahr an einer Ganztagsschule mit. Sie unterstützen die Lehrkräfte im Unterricht und bei der Aufsicht, betreuen die Kinder bei den Hausaufgaben und können sogar ein eigenes Projekt anbieten. Die FSJler erhalten ein monatliches Taschengeld, und sie sind sozialversichert.