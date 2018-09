später lesen Freizeit Region entdecken mit dem Eifelverein Teilen

Der Eifelverein Manderscheid bietet in den nächsten Tagen mehrere Wanderungen an. Los geht es am Samstag, 15. September, um 13 Uhr zu einer vierstündigen Wanderung zur Bleckhausener Mühle mit Einkehr.