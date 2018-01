Regionalwettbewerb Jugend musiziert: Musikschüler stellen ihre Stücke vor.

Zum diesjährigen Regionalwettbewerb findet am Montag, 22. Januar, um 19 Uhr in der Bürgerhalle Salmtal ein Vorbereitungskonzert der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich statt. Schüler stellen ihre Wettbewerbsprogramme vor, die Kompositionen verschiedener Stilepochen beinhalten. Zu hören sind Solobeiträge für Holz- und Blechblasinstrumente und Gitarre sowie Werke für Schlagwerk-Ensemble. Der Regionalwettbewerb findet am Wochenende, 27. und 28. Januar, in der Karl-Berg-Musikschule in Trier statt. Besucher sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Infos unter Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstr. 16, 54516 Wittlich, Telefon 06571/14-2398 und 14-2333 sowie unter www.musikschule.bernkastel-wittlich.de