Reifen aufgeschlitzt: Polizei sucht Zeugen

Der Vorderreifen eines Lieferwagens ist in Landscheid am Altenpflegeheim aufgeschlitzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

() Der Vorderreifen eines Lieferwagens ist in Landscheid am Altenpflegeheim aufgeschlitzt worden, wie die Polizei Wittlich mitteilt. Die Tat passierte zwischen dem 18. September und 2. Oktober. Der Reifen sei, so die Polizei, mit einem scharfen Gegenstand aufgeschlitzt worden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, die sich im oben genannten Zeitraum in der Nähe des besagten Fahrzeugs, das am Altenheim abgestellt war, aufgehalten oder auffällig verhalten haben.

Hinweise an die Polizei in Wittlich, Telefon 06571/9260