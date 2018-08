Reifen zerstochen und Stoffdach zerschnitten in Wittlich

Unbekannte haben in Wittlich Autos beschädigt.

Am Sonntag, 19. August zwischen 15 und 16.30 Uhr, wurden in Wittlich, auf dem Parkplatz an der Ecke Kalkturmstraße/Alte Holzindustrie, zwei PKW durch Einststechen des jeweils linken hinteren Reifens beschädigt. Auf dem Rommelsbachparkplatz wurde zudem im Zeitraum von Samstag, den 18. August, 18 Uhr bis Montag, 20. August 9 Uhr, an einem Cabrio das Stoffdach eingeschnitten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (Telefon 06571/9260) in Verbindung zu setzten.