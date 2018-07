Reise in die Geschichte der Wallfahrtskirche Klausen

Vortrag und Führung am 26. August. Geschichte

(red) Der „Freundeskreis der alten Klosterbibliothek der Augustiner-Chorherren in Klausen e.V.“ und die Pfarrgemeinde Klausen laden für Sonntag, 26. August, 16 Uhr alle Interessierten zu einer Reise in das Spätmittelalter ein. Bei der Führung durch die Pfarr- und Wallfahrtskirche und die Klosterbibliothek erhalten die Teilnehmer Einblicke in das Leben der Augustiner-Chorherren vor 550 Jahren sowie in die Geschichte des Gnadenortes. Außerdem gibt es die Gelegenheit, die alte Klosterbibliothek der Augustiner-Chorherren zu sehen. Der Eintritt ist frei - Spenden sind willkommen.