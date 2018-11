später lesen Religion Reliquie kommt nach Buchholz Teilen

Der Reliquienschrein mit den Gebeinen der heiligen Bernadette Soubirous aus dem französischen Wallfahrtsort Lourdes ist in dieser Woche im Trierer Bistum (wir haben berichtet). Nach Marpingen und Lebach wird er am Donnerstag, 22. November, und am Freitag in der Pfarrkirche „Maria Heimsuchung“ in Buchholz/Eckfeld verehrt. Von Klaus Schmitz