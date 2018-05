() Das Team des Repair-Cafés im Haus der Jugend in Wittlich bietet am Freitag, 4. Mai, von 16 bis 18 Uhr ein Repair-Café an. Repariert wird alles, was getragen werden kann, sowie Fahrräder und Kleingeräte. Anschließend findet dort von 19 bis 22 Uhr die Handicap-Disco statt. Das Haus der Jugend bietet eine Disco für behinderte und beeinträchtigte Menschen an. Es gibt Musik, Billard, Kicker, Getränke und Snacks. Eintritt: ein Euro.