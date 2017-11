später lesen Gourmet-Restaurant Restaurantführer Gault & Millau begeistert vom Waldhotel Sonnora in Dreis FOTO: Ariane Arndt / TV FOTO: Ariane Arndt / TV Teilen

Auch nach dem Tod des Sternekochs Helmut Thieltges hat sich das Waldhotel Sonnora in Dreis bei Wittlich in der Wertung des Gourmetführers Gault & Millau behauptet. Es erhielt wieder 19,5 von 20 Punkten und ist damit nicht nur das am besten bewertete Restaurant in Rheinland-Pfalz, sondern auch eines der sechs am besten bewerteten in ganz Deutschland. (dpa)