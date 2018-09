später lesen Kultur Rheingold-Trio spielt in der Synagoge Wittlich Teilen

Twittern

Teilen



Das Rheingold-Trio spielt am Samstag, 29. September, um 19 Uhr in der Synagoge in Wittlich. Das „Rheingold Trio“ ist ein junges Ensemble. Es besteht aus Lydia Pantzier (Fagott), Bettina Aust (Klarinette) und Robert Aust (Klavier).