Römervilla Wittlich: Das ungeschützte Denkmal

Es ist gar nicht so einfach, die römische Villa zu finden. Nur ein einziges Schild weist auf die Wittlicher Kulturstätte hin, die einmal breiter gewesen sein muss als die Porta Nigra. Und dieser Hinweis ist erst dann zu sehen, wenn man praktisch vor dem Gemäuer steht. Das Gebäude versteckt sich unter den Betonpfeilern einer Autobahnbrücke. Der sind die Ruinen des antiken Baus im Mundwald vor gut 50 Jahren zum Opfer gefallen. Ein Teilstück des Gutshofes wurde in den Achtzigern von Archäologen des Rheinischen Landesmuseums in Trier freigelegt, restauriert und aufgemauert. Das, was Besucher jetzt von der Villa sehen, ist also größtenteils ein Nachbau. Ein Nachbau, der zusehens verfällt.

Es riecht nach Kanal. Schon auf dem schlammigen Wanderweg zur Anlage liegt Müll. Doch im Inneren findet sich noch viel mehr Abfall. Plastiktüten, Getränkedosen und die Scherben von Glasflaschen übersähen den Boden. Die Überreste von Parties, die hier nachts gefeiert werden? Vor nicht allzu langer Zeit scheint sogar jemand in der Villa ein Feuer entzündet zu haben. Ein halber Meter Boden ist geschwärzt, verkohltes Holz liegt im Gestrüpp, das hier teils das Mauerwerk überragt. Die Wände bröckelt an einigen Stellen, sind verschmiert mit Graffiti.

FOTO: TV / Christian Altmayer

FOTO: TV / Christian Altmayer

„Es ist schade, dass aus dem Schatz nicht mehr gemacht wird“, ärgert sich Ortwin Eich. Bis Vorgestern ist er der Vorsitzende des Fördervereins Wittlicher Kulturgüter gewesen. Er und seine Mitstreiter kümmern sich seit dreizehn Jahren um historische Objekte in der Säubrennerstadt und vor allem um die Römervilla. Aus Altersgründen habe der 83-Jährige nun sein Amt an den Historiker Stephan Heinz abgegeben: „Auch weil bei mir ein Stück weit die Luft raus war.“ Kein Wunder, sei es mit der Pflege und dem Ausbau des antiken Gutshofes doch ein ständiges Hin und Her, ein Ziehen und Kämpfen“, sagt Eich.

FOTO: TV / Christian Altmayer

FOTO: TV / Christian Altmayer

Zum einen habe der Förderverein nicht das Geld, das Gebäude zu sanieren und zu erhalten. Die schätzt Eich auf rund eine halbe Million Euro. Und zum anderen fühle sich offenbar niemand außer den Ehrenamtlichen zuständig für die Villa. Das Gelände, auf dem sie steht, gehört schließlich nur zu zwei Dritteln der Stadt. Ein Drittel hält der Bund, als Eigentümer der Autobahn.

FOTO: TV / Christian Altmayer

FOTO: TV / Christian Altmayer

Dabei gebe es jede Menge Ideen, die Anlage zu renovieren, gar zu vergrößern, sie sichtbar und erlebbar zu machen (der TV berichtete mehrfach). Und eigentlich wollten das auch alle Beteiligten. Aber es fehle seit Jahren an einem konkreten Plan.

Das bestätigt auch Lars Blöck von der Generaldirektion Kulturelles Erbe, der die Restauration der Villa fachlich betreut. Der Archäologe glaubt, dass ein Konzept von der Stadt kommen muss: „Erst muss die Verwaltung wissen, was genau sie haben will. Dann können wir zusteigen.“ Nur seien die Gespräche bislang „stets im Sande verlaufen“; sagt Blöck. Ein Planungsbüro hatte vor Jahren zwar ein Konzept erarbeitet (der TV berichtete). Nur hätte dieses wohl das Budget der Stadt gesprengt.

Doch das sei nicht das einzige Problem, sagt Eich vom Förderverein. Es gebe auch „zerstörerische Elemente“, denen man kaum Herr werde. Er meint damit die Jugendlichen, die sich unter der Autobahnbrücke treffen. Sie feiern Parties in den Ruinen, lassen ihren Müll liegen und sprühen Graffiti. Auch ein Obdachloser soll dort eine zeitlang übernachtet haben. Aber damit nicht genug: Manche machen auch mutwillig das kaputt, was die Ehrenamtlichen aufbauen.

So hatten Vandalen im Herbst des vergangenen Jahres die Sitzbänke in der Nähe der Villa beschädigt, die zuvor für Tausende Euro angeschafft wurden (der TV berichtete). Steine, die eigentlich den Grundriss der Villa darstellen sollten, warfen sie in die Lieser. Und machten dadurch viel Arbeit zunichte. Zwar kontrolliere der Verein die Anlage seit diesen Vorfällen häufiger. „Aber verhindern können wir den Vandalismus nicht“, sagt Eich.

Auch Stadtsprecher Rainer Stöckicht sagt: „Es gibt regelmäßige Sichtkontrollen. Aber wir können da ja nicht 24 Stunden einen Pförtner hinstellen.“ Dafür fehle es an Personal. Den Müll wolle die Verwaltung aber bald beseitigen, verspricht er. Außerdem werde weiterhin an einem Konzept zum Erhalt der Anlage gearbeitet. Eine kostspielige Erweiterung der Villa ist aber laut Stöckicht vom Tisch. Für eine sparsame Lösung plädiert auch Blöck: „Wenn das Geld fehlt, sollte man im Moment einfach schauen, dass das bestehende Gebäude nicht weiter verfällt.“