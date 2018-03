später lesen Konzert Roxxbusters zu Gast in Hetzerath Teilen

(red) Der Sportverein Hetzerath veranstaltet am Samstag, 13. Januar, seine traditionelle Schwarz-Weiße-Nacht in der Bürgerhalle in Hetzerath. Die Vorgruppe Sperrzone ist ab 20 Uhr zu hören. Die Band Roxxbusters (Foto) rockt ab 21.30 Uhr die Halle. Karten sind im Vorverkauf unter www.ticket-regional.de für zehn Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 14 Euro.