Saatgut für künftige Waldgenerationen

(red) Im Stadtwald Wittlich werden Eicheln in Saatgut-Beständen gesammelt. Der Stadtwald verfügt über Eichenbestände, deren genetische Qualität geeignet ist, die Grundlage für zukünftige Wälder zu sein.

In den Wittlicher Beständen werden in diesem Jahr mehr als 3000 Kilogramm Eicheln geerntet. Die Ernte erfolgt per Hand. Die Auswahl der keimfähigen Eichen ist nur nach eingehender Einweisung möglich, um ein gutes Ernteergebnis zu erzielen. Die gesammelten Eicheln werden mit einem verplombten Lastwagen zur Plusbaum Samen GmbH transportiert. Dort werden sie für die Aussaat bearbeitet. Aus einem Kilogramm Eicheln lassen sich 100 bis 150 neue Eichenpflanzen ziehen.⇥Foto: Mario Sprünker