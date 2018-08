später lesen Stadtbild Sanitäre Anlagen am Stadteingang FOTO: klaus kimmling FOTO: klaus kimmling Teilen

(cmo) Das Fundament zum Bau eines schlüsselfertigen Toilettenhäuschens in Sichtweite des neugestalteten Lieserufers in Wittlich ist gelegt. Über die öffentliche WC-Anlage ist nicht nur wegen ihrer Baukosten, die über 140 000 Euro liegen sollen, sondern auch wegen ihrer Nähe zum neugestalteten Lieserufer in der Vergangenheit hitzig diskutiert worden.