später lesen Kultur Scheuer liest in der Stadtbücherei FOTO: Veranstalter / Trierischer Volksfreund FOTO: Veranstalter / Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Autor Norbert Scheuer stellt sein Buch „Am Grunde des Universums“ am Donnerstag, 25. Januar, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Wittlich vor. Der Roman handelt von den unerfüllten und erfüllten Sehnsüchten der Bewohner, von Geheimnissen und einer Welt verschollener Dinge. Ein Stausee soll vergrößert werden und ein Ferienpark errichtet; Liebe und Betrug, Bereicherung und Intrigen werden von den Grauköpfen, einer Gruppe alter Männer, die immer in der Cafeteria des Supermarkts sitzt, beobachtet.