„Schlimmer Zustand“ der Sitzbänke in Wittlich erregt die Gemüter

Die TV-Berichterstattung über den Zustand der Sitzbänke in der Kreisstadt Wittlich hat die Gemüter vieler Stadtbewohner erregt. Pensionär Horst Kirsch hatte den nach seiner Meinung „desolaten Zustand“ der Sitzbänke im Stadtgebiet, insgesamt stehen dort 370 Bänke, bemängelt. Im Anschluss an die TV-Berichterstattung melden sich nun weitere Bürger zu Wort. Jörg Krames, ehemaliges Stadtratsmitglied der SPD und daraufhin der Grünen, sagt, er habe sich bereits 2015 bei der Stadtverwaltung über den „schlimmen Zustand“ der Metallbänke im Stadtpark beschwert. „Zum Teil sind sie mit Parolen besprüht, verrostet, mit Grünspan belegt und bei einigen Bänken ist der Lack abgebröckelt, so dass beim Sitzen die Kleidung beschädigt werden kann“, ließ Krames in seinem Schreiben 2015 die Verwaltung wissen. Christian Moeris