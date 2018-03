Schnelles Surfen in Hetzerath

(red) Die Hetzerather verfügen ab sofort über Hochleistungsanschlüsse ans schnelle Internet. Das neue Breitbandnetz von innogy Highspeed ermöglicht Bandbreiten von bis zu 120 Megabit pro Sekunde. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Neubaugebiet Mühlenborn den Ausbau von Glasfaseranschlüssen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Megabit pro Sekunde an. Insgesamt wurden in acht Monaten über sechs Kilometer Leerrohre und Glasfaserleitungen verlegt. Ortsbürgermeister Werner Monzel (links) nahm zusammen mit Vertretern von innogy das schnelle Internet symbolisch in Betrieb. ⇥Foto:David Kryszons