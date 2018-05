später lesen Musik Schnupperstunde mit offener Probe für Jugendorchester Teilen

Der Musikverein Lüxem 1956 lädt am heutigen Freitag, 25. Mai, um 18.45 Uhr zu einer kostenlosen offenen Probe des Jugendorchesters ins Probelokal in Lüxem ein. Dort haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, in die Probenarbeit reinzuschnuppern und somit Interesse an einem Instrument zu finden. Eingeladen sind deshalb alle Kinder und Jugendliche, die Spaß an der Musik haben.