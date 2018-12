Die Realschule plus in Traben-Trarbach bietet einen Schnuppertag für Grundschüler am Donnerstag, 13. Dezember. Interessierte Schüler der vierten Klassen und ihren Eltern haben von 9 Uhr bis 12.30 Uhr die Möglichkeit, sich über verschiedene Schulfächer zu informieren.

Am diesem Vormittag können die Grundschüler an unterschiedlichen Angeboten teilnehmen, die unter anderem von „Mikroskopie in Biologie“, über „Backen in der Schulküche“ bis hin zu „Weihnachten in Frankreich“ reichen. Gleichzeitig findet um 9 Uhr eine Informationsveranstaltung für die Eltern in der Aula statt. Hier erläutert die Schulleitung das pädagogische Konzept der Schule „Einander vertrauen und verstehen, miteinander lernen und leben“, beantwortet Fragen zu den vielfältigen Bildungswegen an der Realschule plus und FOS und informiert über deren Besonderheiten. Eine Caféteria sorgt für den Austausch untereinander und gegenseitiges Kennenlernen.

Den Abschluss des Schnuppervormittags bildet um 12 Uhr ein gemeinsames Treffen aller Grundschüler, Eltern und Lehrer in der Aula, an dem die Grundschüler die Ergebnisse des Unterrichtsangebotes präsentieren. Anmeldung über Telefon (06541/818517-0) oder e-Mail: buero@rsplusfostt.de.