Inspiration durch die Werke von Tony Munzlinger

(red) Schüler der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus haben die Casa Tony M. in Wittlich besucht. Im Rahmen eines Projekts im Kunstunterricht besuchten die Jugendlichen aus der Klasse 10c der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus aus Bernkastel-Kues gemeinsam mit ihrer Lehrerin Johanna Bauer das Casa Tony M. in Wittlich. Elke Scheid, die Leiterin der Stadtbibliothek und des Kulturamts Wittlich, übernahm die Führung durch die Ausstellung. Im folgenden Kunstunterricht sollen Köpfe und Porträts inspiriert von der Kunst Munzlingers entstehen. ⇥Foto: FSR