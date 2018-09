Schüler des Peter-Wust-Gymnasiums besuchen die Universität Trier

(red) Die Jahrgangsstufe 12 des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich besuchte den Tag der offenen Tür der Universität Trier. Der jährliche „Infotag für Studieninteressierte“ wird von der Zentralen Studienberatung der Universität Trier in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Trier veranstaltet.

Anlässlich dessen sind alle Schulen der Region eingeladen, mit ihren Schülern zur Uni zu kommen, um sich rund um das Studium zu informieren. Ziel dieser Veranstaltung ist, interessierten Oberstufenschülern die Gelegenheit zu geben, verschiedene Studienfächer und ihre Studieninhalte näher kennen zu lernen. Daher präsentieren am Infotag nicht nur Trierer Fachvertreter in Form von Vorträgen ihre Studienfächer, sondern auch Gastreferenten von anderen Hochschulen der Region. Die Schüler des PWG erhielten so interessante Einblicke in den Universitätsalltag. Die Jugendlichen konnten selbstständig und ganz nach persönlichen Interessen die einzelnen Fachbereiche und deren Veranstaltungen besuchen, mit Fachvertretern, Dozenten und Studierenden sprechen, um so einen möglichen späteren Studienwunsch zu konkretisieren.⇥ Foto: Stephan Geisen