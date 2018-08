später lesen Schule Schüler des PWG besuchen Hochschule der Polizei FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



(red) Das Peter-Wust-Gymnasium Wittlich nahm mit zehn sportlichen Schülern am Tag der Gesundheit und des Sports der Hochschule der Polizei in Büchenbeuren teil. In einem Volleyballspiel gegen verschiedene Mannschaften anderer Schulen und der Polizei wurde sich sportlich betätigt.