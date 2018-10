später lesen Schule Schüler stellen eigenen Apfelsaft her FOTO: TV / Ulla Schmitz FOTO: TV / Ulla Schmitz Teilen

(red) Schüler der Kurfürst-Balduin-Realschule plus haben eigenen Apfelsaft hergestellt. Die Obsternte in diesem Jahr fiel reichlich aus. Die AG Nachhaltigkeit hatte in diesem Jahr viel zu tun.Ungefähr 1600 Kilogramm Äpfel wurden von heimischen Streuobstwiesen geerntet und in einem Kröver Weingut zu leckerem Apfelsaft gepresst.