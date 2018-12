() Ein Großteil der Fünftklässler besitzt bereits ein Smartphone und nutzen nicht selten soziale Netzwerke und Onlinedienste. Um die Schüler auf einem achtsamen, sich selbst und andere schützenden Umgang mit eigenen Daten und Fotos sowie einen respektvollen Umgang im Netz vorzubereiten, haben die beiden fünften Klassen der Realschule plus Manderscheid eine Expertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zu Gast gehabt.

Sie verdeutlichte den Kindern in einer praxisnahen Projekteinheit zum Beispiel, was Urheberrecht und das Recht am eigenen Bild bedeuten und warum und in welchen Fällen dessen Beachtung besonders wichtig ist. Anhand des Mottos „Nicht alles was geht, ist auch erlaubt“ stellte die Expertin zudem Fallstricke hinsichtlich Urheberrechtsverletzungen dar, die nicht selten mit hohen Kosten verbunden sind.

Daran anknüpfend erarbeiten die Klassenlehrer sowie die Schulsozialarbeiterin gemeinsam mit den beiden Klassen Verhaltensregeln im Umgang innerhalb der sozialen Medien, an die sich alle Kinder halten wollen, um unnötigen Problemen und Konflikten aus dem Weg zu gehen.