später lesen Fernsehen Schwarzenborn kommt ins Fernsehen Teilen

Twittern

Teilen



Seit vielen Jahren läuft im SWR Fernsehen die Reihe „Hierzuland“. Darin werden oftmals Ortsporträts von regionalen Dörfern und Städten gezeigt. In der Sendung am heutigen Dienstag, 18. September, befasst sich ein sechseinhalb-minütiger Beitrag mit der Hauptdurchgangsgasse „Im Gäßchen“ in Schwarzenborn.