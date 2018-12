85 Mannschaften spielten drei Tage für einen guten Zweck. Seit 2007 wurden über 300 000 Euro gespendet.

Auch die sechste Auflage des diesjährigen Hallenturniers der Benefiz-Radler war ein riesiger Erfolg. 85 Mannschaften spielten drei Tage für den guten Zweck. Eine rundum tolle Veranstaltung, mit tollem Fußball und begeisterten Aktiven von den Bambinis an. Nachdem im Laufe des Jahres schon 10 000 Euro Spenden für acht Projekte ( Elternkreis behinderter Kinder, Daniel Dietzen aus Klausen, Kinderglück - Lotto Rheinland Pfalz, Fair Play Tour, Radteam Nestwärme, Krebsgesellschaft Trier, Vor Tour der Hoffnung, sowie Noah, ein kleiner Held rollt durch die Welt überreicht werden konnten, konnten nun weitere 36 000 Euro Spenden überreicht werden.

Mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen, Eifel Radtour, Wanderungen in der Südwest Pfalz, dem großen Benefiz Hallenturnier, sowie vielen Sponsoren, konnten die Benefiz-Radler im Jahr 2018 20 000 Euro sammeln. Jeweils 2000 Euro erhielten die Ambulanten Hospizen in Morbach und Wittlich, der Elternkreis behinderter Kinder Wittlich, das Kinderheim in Ruanda, die Organisation Little Prince Kenia, das Förderteam der Nestwärme Trier, die Kicker gegen Krebs und der Kinderschutzbund Mehrgenerationenhaus Wittlich. 4000 Euro werden an Kinderglück, der Hilfsorganisation von Lotto Rheinland-Pfalz gespendet.

Weitere 16 000 Euro gehen an Nikita, ein schwerkrankes, zehnjähriges Mädchen aus Kenia, damit die überlebensnotwendigen Operationen und der Aufenthalt in Deutschland finanziert werden kann. Diese Spenden wurden mit Unterstützung der Benefiz Radler von vielen Freunden und Bekannten der Familie von Stephanie Linden gesammelt.

Um weitere notwendige finanzielle Mittel zu erhalten, veranstalten die Benefiz-Radler am 19. Januar ein Konzert mit großer Tombola in der Unkensteinhalle in Plein. Hierzu sind alle eingeladen.

Seit 2007 können die engagierten Benefizradler auf insgesamt 305 000 Euro Spenden für viele regionale soziale Projekte und hilfsbedürftigen Personen stolz sein.

Weitere Informationen unter www.benefiz-radler.de