Segen mit viel Weihwasser (Fotos/Video)

(kik) Rund 500 Motorradfahrer haben sich im Wallfahrtsort Klausen getroffen, um sich beim Gottesdienst im Park der Kirche und der anschließenden Segnung von Pater Albert Seul Zuversicht für die Bikersaison zu holen. Der hatte sichtlichen Spaß an der Zeremonie, als jeder einzelne Teilnehmer mit seinem Gefährt an ihm vorbeifuhr und vom ihm die volle Ladung Weihwasser abbekam. 35 Liter Weihwasser verbrauchte der Pater, die er den Bikern mit Hilfe eines Aspergilsträußchens großzügig zukommen ließ. Der Gottesdienst wurde mitgestaltet von der Leiendecker Bloas, die am Nachmittag auch ein Konzert im Park der Wallfahrtskirche gaben. Weitere Fotos im Internet unter www.volksfreund.de/fotos ⇥Foto: Klaus Kimmling

