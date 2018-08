später lesen Seminar Seminar soll Entscheidungen leichter machen Teilen

Twittern

Teilen



() Am Sonntag lieber zum Sport oder lieber Fernsehen von der Couch aus? Für beides gibt es sicherlich gute Gründe. Aber warum fällt es uns manchmal so schwer uns zu entscheiden? Zu diesem Thema lädt die Gleichstellungsbeauftragte, Gabriele Kretz, in Kooperation mit dem Landfrauenverband für Samstag, 8. September, zu einem Seminartag mit Gabriele Backendorf in die Kreisverwaltung in Wittlich ein.